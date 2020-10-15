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Власти Приангарья рассматривают три варианта использования земли под кинотеатром «Чайка»

Сегодня глава региона Игорь Кобзев посетил участок, на котором расположен бывший кинотеатр «Чайка». Один из вариантов дальнейшего использования данной площадки – строительство детской поликлиники №6 на 500 посещений в смену. Вопрос строительства нового медучреждения в Свердловском районе губернатор обсудил сегодня на встрече с депутатами Думы Иркутска.

– Вопрос о строительстве новой детской поликлиники на месте бывшего кинотеатра «Чайка» мы обсуждаем с весны этого года. И областные, и городские власти пришли к единому мнению: новая поликлиника – насущная необходимость для этого микрорайона. Вокруг много жилых домов, строятся целые комплексы, а старая детская поликлиника на улице Шмидта морально устарела, – сказал Игорь Кобзев.

Как пояснила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова, в течение месяца Правительство региона совместно с городской администрацией и депутатами Думы Иркутска должны рассмотреть три варианта по использованию участка, где расположен бывший кинотеатр «Чайка».

– Первый вариант – снос здания кинотеатра и строительство детской поликлиники за счет средств областного и федерального бюджетов. Второй вариант – привлечение инвестора для строительства. Многие субъекты сейчас идут по пути привлечения частного капитала: строится поликлиника за счет инвестора, часть помещений используется под обслуживание населения по полисам обязательного медицинского страхования, другая часть – под оказание платных медицинских услуг. В этом случае все очень четко регламентировано, жители могут не беспокоиться, так как условием соглашения является оказание бесплатной медпомощи населению, прикрепленному к поликлинике. И третий вариант – сохранение на этом месте культурно-досугового объекта, – рассказала Галина Синькова.

По словам Игоря Кобзева, окончательное решение по использованию участка должно быть принято с учетом мнения жителей Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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