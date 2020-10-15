Более 4 млн рублей потратили на новое оборудование для театра кукол «Аистёнок»

Театр кукол «Аистёнок» приобрёл новое световое оборудование. Это удалось сделать благодаря участию в федеральном проекте «Культура малой Родины». На обновление светового оборудования «Аистёнку» было выделено 3,5 миллиона рублей из федерального бюджета и 911 тысяч рублей из областного.



На эти средства был приобретён пульт управления, который позволяет избежать длительной настройки при установке света на спектакле и автоматизировать многие процессы. Также в списке покупок – 12 профильных светодиодных прожекторов. Они создают качественную световую картинку для зрителей. При длительном использовании они не дают помех звуковой аппаратуре.



Новое оборудование уже установили. Напомним, в предыдущие годы в рамках проекта «Культура малой Родины» в театре кукол «Аистёнок» обновили кресла в зрительном зале, одежду сцены, приобрели компьютер для монтажа аудио и видеоконтента к спектаклям. Над сценой установили колосники. Это решётчатый настил для театрального оборудования. На нём разместили часть световой аппаратуры, приобретённой по программе в этом году.