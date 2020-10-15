Минсельхоз Приангарья проанализирует налоговую отдачу каждого производителя

Минсельхоз Иркутской области возобновит работу балансовой комиссии. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков в ходе оперативного совещания под руководством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Глава минсельхоза Приангарья рекомендовал также мэрам муниципальных образований подключиться к этой работе.

– Предлагаю нам вместе вспомнить хороший опыт проведения балансовых комиссий и анализировать работу каждого товаропроизводителя на результативность по качественным показателям, особое внимание уделить финансовой отдаче, – отметил Илья Сумароков.



Руководитель ведомства также сообщил, что по поручению главы региона был проведен анализ налоговой отдачи за 2019 год. Сельхозтоваропроизводителями и предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности Иркутской области перечислено в бюджетную систему и внебюджетные государственные фонды налогов и страховых взносов на сумму свыше 4,7 млрд рублей. Государственная поддержка из бюджетов всех уровней составила 3,6 млрд рублей. Отдача сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой перерабатывающей промышленности в бюджетную систему и внебюджетные госфонды в виде налогов и страховых взносов составила 1,31 рубль на 1 рубль государственной поддержки.



В первом полугодии 2020 года сельскохозяйственные организации, кооперативы и перерабатывающие организации перечислили в бюджет 1,9 млрд рублей, получив из бюджетов всех уровней 934,9 млн рублей господдержки. Отдача в бюджетную систему и внебюджетные государственные фонды в виде налогов и страховых взносов составила 2,08 рублей на 1 рубль государственной поддержки (в первом полугодии 2019 года – 1,58 руб.).