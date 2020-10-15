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Строительство гостиницы на бульваре Гагарина в Иркутске не предусмотрено планом - мэрия

Строительство многоэтажной гостиницы в районе дома № 20 на бульваре Гагарина в Иркутске не предусмотрено генеральным планом города. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике Олеся Куцакова.

– В соответствии с генеральным планом Иркутска на данном земельном участке строительство подобных объектов осуществляться не может. Кроме этого, в комитет по градполитике обращений по выдаче разрешения на возведение здания не поступало, – пояснила Олеся Куцакова.

Также стоит отметить, что земельный участок, расположенный на данной территории, в 2011 году был выкуплен частным лицом. Территория находится в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности, а также в зоне охраняемого природного ландшафта. Любая деятельность, нарушающая характер и облик природного ландшафта или предполагающая его изменение – запрещена.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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