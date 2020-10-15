Администрация Иркутска озвучила планы по строительству социальных объектов

Администрация Иркутска озвучила планы по возведению социальных объектов в 2021-2022 годах на территории города.

Как доложила и.о. заместителя мэра – председатель комитета по градостроительной политике Олеся Куцакова, в 2021 году в Иркутске планируется начать строительство школы по ул. Багратиона, начальной школы № 57 на улице Ярославского, детских садов на 220 мест в мкр. Лесном, 6-м мкр. Ново-Ленино и на улице Радищева. Также разрабатывается проектно-сметная документация для размещения детской школы искусств по ул. Коммунистической, физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Топкинский.

Также на сегодня продолжается работа по проектированию пристроя к школе № 75, ведется строительство ФОКа на улице Баумана, крытого тренировочного катка в Университетском и пристроя к 14 школе.