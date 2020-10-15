Мэр Иркутска внес в ЗС законопроект об изменении статуса административного центра Иркутской области

Мэр Иркутска Руслан Болотов внес в Законодательное собрание региона проект закона Иркутской области «О внесении изменения

в часть 2 статьи 7 Закона Иркутской области «О статусе административного центра Иркутской области». Цель – увеличить финансирование областного центра.

Данным законом установлено, что в рамках государственных программ Иркутской области по развитию административного центра органы государственной власти софинансируют исполнение расходных обязательств, возникающих при решении органами местного самоуправления вопросов местного значения. При этом, начиная с 2019 года, в соответствии с изменениями, внесенными в закон в 2018 году, объем субсидий не может быть менее 1 процента от объема налоговых доходов областного бюджета за отчетный финансовый год.

Однако фактически реализация мероприятий предусмотрена только в одной государственной программе Иркутской области – «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы. Объем субсидий на эти мероприятия за счет средств областного бюджета составляет ежегодно 170 млн рублей.

– В остальных государственных программах региона Иркутск принимает участие на равных условиях с другими муниципалитетами, в том числе по результатам конкурсного распределения субсидий. Кроме того, Иркутск – единственный муниципалитет, которому финансовая поддержка за счет средств региона оказывается максимум в размере 50%, – подчеркнул Руслан Болотов. – В результате в 2019 году Иркутск недополучил объем субсидий в размере порядка 600 млн рублей при уровне гарантированного законом объема в 1,1 млрд рублей. Распределенный в настоящее время объем субсидий на 2020 год составляет 480 млн рублей, что также существенно меньше гарантированного объема, который составляет 1,3 млрд рублей.

Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов проектом закона предлагается определить развитие административного центра Иркутской области в рамках программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и социальной инфраструктуры административного центра Иркутской области.

Также необходимо обратить внимание на то, в других регионах России развита практика поддержки своих административных центров, как раз через иные межбюджетные трансферты.