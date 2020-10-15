В Иркутской области занято 79% коечного фонда

Сергей Меняйло потребовал создать 20-ти процентный коечный запас в каждом регионе СФО. Такое поручение дал Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе в ходе заседания координационного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции с участием Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

– Если этого коечного запаса будет не хватать, должна быть договоренность о его увеличении в самые кратчайшие сроки. Необходимо четкое понимание за счет чего, в какой срок и где это будет сделано, – подчеркнул Сергей Меняйло.

На данный момент в Иркутской области действует 2927 коек, при этом 79% коечного фонда занято пациентами.

Прием зараженных идет в 38-ми медицинских учреждениях. На данные момент на территории региона зафиксировано более 21 тысяч заболевших. Из них около 2 тысяч – дети. 286 человек умерло от Covid-19, 91 человек скончались от иных заболеваний. Более 17 тысяч жителей региона – выздоровели.

– В целом показатель заболеваемости – 82 человека на 100 тысяч жителей региона. За последние трое суток динамика заболеваемости увеличилась с 0,83 до 0,87. За сутки мы обследуем более семи тысяч человек, – пояснил глава региона Игорь Кобзев.



