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В Иркутской области арестован предприниматель, поставивший фальсифицированные маски на 40 млн рублей

СК РФ по Иркутской области предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю из Ангарска - основному фигуранту уголовного дела в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), и трёх эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238. 1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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Напомним, индивидуальный предприниматель заключил с тремя медучреждениями г. Иркутска контракты на поставку медицинских масок на крупную сумму. После того, как условия контрактов были выполнены, индивидуальный предприниматель получил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области установили, что документы на медицинские маски фальсифицированы поставщиком, изделия не соответствуют требованиям ГОСТ и условиям контракта. Таким образом, бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере более 40 млн рублей.

В настоящее время к уголовной ответственности привлечены шесть человек, все они из числа коммерсантов, имевшие отношение к поставке масок в медучреждения. Пятерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, основному фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование уголовного дела продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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В Иркутской области арестован предприниматель, поставивший фальсифицированные маски на 40 млн рублей
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