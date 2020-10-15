В Иркутской области арестован предприниматель, поставивший фальсифицированные маски на 40 млн рублей

СК РФ по Иркутской области предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю из Ангарска - основному фигуранту уголовного дела в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), и трёх эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238. 1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, индивидуальный предприниматель заключил с тремя медучреждениями г. Иркутска контракты на поставку медицинских масок на крупную сумму. После того, как условия контрактов были выполнены, индивидуальный предприниматель получил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области установили, что документы на медицинские маски фальсифицированы поставщиком, изделия не соответствуют требованиям ГОСТ и условиям контракта. Таким образом, бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере более 40 млн рублей.

В настоящее время к уголовной ответственности привлечены шесть человек, все они из числа коммерсантов, имевшие отношение к поставке масок в медучреждения. Пятерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, основному фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование уголовного дела продолжается.