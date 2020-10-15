«Газпром»: есть повод задуматься

Как мы и ожидали, падавшие весной до $50 за тысячу кубометров спотовые цены на крупнейших газовых хабах Европы резко пошли вверх в конце лета, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— С конца июля по начало октября на нидерландской площадке TTF газ с немедленной поставкой подорожал на 168%, до $4,8 за миллион британских тепловых единиц (около $170 за тысячу кубометров).Контракты на месяц вперед взлетели почти с аналогичной скоростью — на 161% и также торгуются около $4,8 за млн БТЕ.

Газовые котировки полностью отыграли коронавирусный провал и вернулись на уровни начала года. Однако, до отметок 2019-го — больше $200 за тысячу кубов — им по-прежнему далеко. Зима близко, плюс сказалось сокращение поставок СПГ. Трейдерам вновь стало выгоднее возить сжиженный газ в Азию, где цены в конце сентября превысили европейские, пробив психологическую отметку $5 за млн БТЕ. Китай в августе увеличил закупки СПГ на 18,5%, дополнительные партии заказали компании из Индии, Южной Кореи и Тайваня.

Восстановление спотовых цен на газ будет благоприятно для финансовых результатов «Газпрома» за четвертый квартал. К новому году можно ожидать серьезного роста котировок акций компании. Интерес к «Газпрому» мы видели совсем недавно при размещении «вечных» бондов газового холдинга. «Газпром» во вторник, 13 октября, провел размещение бессрочных еврооблигаций: один транш в долларах (на $1,4 млрд) и один — в евро (на €1 млрд). Доходность долларовых бумаг составила 4,6%, облигаций в евро — 3,9%.

Выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок $4,6 млрд и €2,4 млрд. Первоначальный ценовой диапазон был объявлен как «чуть выше» 5% для транша в долларах и 4,375–4,5% — для евро. Главный риск для «Газпрома» — это увеличение поставок СПГ. При этом газовый концерн аномально дешев, в нулевые годы до кризиса Lehman Brothers — $10-13, сейчас одна акция — $2,1. Повод задуматься.