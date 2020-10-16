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Азиатско-Тихоокеанский Банк внедряет для корпоративных клиентов новое кассовое обслуживание по принципу «одного окна»

Новый сервис качественно меняет процесс выполнения приходных и расходных кассовых операций для юридических лиц.

Азиатско-Тихоокеанский Банк в ноябре запускает новый процесс по улучшению качества обслуживания юридических лиц.  Теперь клиент сможет направлять в Банк предварительно электронную заявку на проведение операции через «Интернет-банк Faktura.ru», что сократит время оформления документов.

Ранее данный сервис в виде пилотного проекта был реализован в 16 подразделениях АТБ в Амурской области, Республики Бурятия, Забайкальском крае, Камчатском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия). Новый процесс улучшил качество и скорость предоставляемых услуг, был признан успешным и внедрен на постоянной основе во всех регионах присутствия Банка.

Обслуживание  по принципу «одного окна» дает следующие преимущества:

  • формирование приходных/расходных кассовых ордеров на основании данных электронных заявок, оформленных юридическими лицами в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Faktura.ru»;
  • отсутствие необходимости оформления чека при направлении юридическим лицом электронной заявки на снятие денежных средств в системе «Интернет-банк Faktura.ru»;
  • обслуживание юридических лиц по данным операциям у одного сотрудника Банка (кассира) по принципу «одного окна», бухгалтер – операционист исключается из процесса обслуживания;
  • наличие программного контроля для закрытия операционного риска, невозможность проведения документа кассиром без выполнения контроля в программном обеспечении контролирующим работником.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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