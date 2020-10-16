Альфа-Банк заплатит клиентам вдвое больше за продвижение Альфа-Карты

Альфа-Банк начал платить клиентам вдвое больше за рекомендации. Теперь по программе «Заработай на Альфа-Банке» клиенты получают по 1000 рублей за каждого приглашенного друга.
В мае 2020 года стартовала программа «Заработай на Альфа-Банке». По условиям проекта клиент Альфа-Банка может порекомендовать друзьям свой банк и отправить им ссылку для оформления бесплатной дебетовой Альфа-Карты. Как только друг совершит первую покупку, оба получат по 1000 рублей, а также примут участие в ежемесячном розыгрыше 100 000 рублей. Выигрыш выплачивается и клиенту, и его другу: по 100 000 рублей каждому. Те, у кого еще нет дебетовой карты, могут оформить Альфа-Карту Visa на промо-странице — и получить 1000 рублей после первой покупки.
Удвоение вознаграждения действует до 30 ноября 2020 года. Узнать подробности и начать зарабатывать на рекомендациях можно на странице https://alfabank.ru/lp/retail/friends/.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Активная клиентская база составляет 568 тыс. корпоративных клиентов и 6,5 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает «отделения будущего» с распознаванием на базе биометрии и геолокации.
Одновременно с этим Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5; в Google Play — 4.8 из 5). Наши ценности: лучший клиентский опыт, технологическое лидерство, лучшие сотрудники.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award.
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.