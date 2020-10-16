ПАО Сбербанк (Сбер) и BNP Paribas Personal Finance заключили соглашение, в соответствии с которым Сбер приобретет 20,8% акций Сетелем Банка у дочерней компании BNP Paribas Personal Finance – Leval 20 S.A.S. По итогам сделки Сбер станет единственным акционером Сетелем Банка.

В 2012 году Сбер стал акционером Сетелем Банка, решив объединить усилия с группой BNP Paribas Personal Finance, чтобы занять лидирующие позиции на российском рынке потребительского кредитования. Совместное предприятие объединило ресурсы и опыт BNP Paribas Personal Finance и Сбера, что позволило создать сильнейшего игрока на рынке.

Соглашение о совместном предприятии также давало Сберу возможность выкупить долю BNP Paribas Personal Finance и консолидировать 100% долю участия в Сетелем Банке на определенном этапе развития бизнеса. Эта возможность и используется группой Сбера сегодня.

В настоящее время Сетелем Банк — лидер на российском рынке автокредитов по размеру портфеля и продажам. Компания предоставляет кредиты физическим лицам в партнерстве с крупными автопроизводителями и их партнерами в 75 регионах России и планирует в дальнейшем сохранить активный рост портфеля.

Данная сделка позволит максимально интегрировать Сетелем Банк с технологиями и сервисами Сбера и предложить клиентам новые продукты.

Сделка будет закрыта в соответствии с общепринятыми юридическими процедурами, включая рассмотрение и одобрение регулирующих органов России и Франции.

Кирилл Царев, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Сегодняшняя сделка — результат договоренностей с BNP Paribas Personal Finance, предусмотренных соглашением 2012 года. Мы благодарны нашему партнеру за многолетнее эффективное сотрудничество, которое позволило Сетелем Банку развиваться и оставаться гибким в быстро меняющихся условиях рынка. Я убежден, что интеграция и возможность использования сервисов Сбера откроет перед Сетелем Банком новые возможности и позволит нам предоставлять клиентам еще больший спектр услуг».

Лоран Давид, генеральный директор BNP Paribas Personal Finance:

«Это часть нашей бизнес-модели — делиться своими ноу-хау с лидерами банковского сектора. Мы гордимся тем, что было достигнуто со Сбербанком за последние 8 лет. Мы уверены, что успех Сетелем Банка, в который мы много вложили с момента создания компании, будет продолжен и что качество обслуживания клиентов, дилеров и производителей останется на высшем уровне. Желаем Сбербанку успехов в реализации автомобильной стратегии и уверены, что Сетелем Банк станет одним из его ключевых активов».