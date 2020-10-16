Банк "Приморье" продлил акцию для пользователей карт «Мир» по покупке туров по России с cashback

Снова в путь — держатели карт «Мир» вновь смогут выгодно путешествовать по стране. С 15 октября по 5 декабря 2020 года туристы смогут приобрести путешествия по стране с возвратом 20% в рамках Государственной программы по стимулированию внутреннего туризма. Программа стартует 15 октября 00:01 и завершится 5 декабря 23:59 2020 года (по московскому времени).

Условия программы:

Принять участие в Госпрограмме смогут пользователи карт «Мир», в том числе и клиенты Банка «Приморье».

Карту «Мир» необходимо предварительно зарегистрировать в Программе лояльности платёжной системы «Мир» на сайте мирпутешествий.рф.

Маршруты, по которым можно отправиться в поездку, а также туроператоры, отели, агрегаторы, также представлены на сайте мирпутешествий.рф*. В Программе участвуют путешествия продолжительностью от 2 ночей.

Для участия в Программе поездку необходимо оплатить зарегистрированной картой «Мир» в период с 15 октября по 5 декабря 2020 года на странице акции на сайте выбранного партнера Программы.

На карту «Мир» поступит возврат 20% от стоимости путешествия, но не более 20 000 рублей за одну покупку.

Минимальная продолжительность поездки: 2 ночи (3 дня). Обращайте внимание на детали при оплате поездки. Ограничений по стоимости путешествия нет. В путешествие можно отправиться с момента оплаты и вернуться до 23:59 10 января 2021 года. Количество поездок для одного туриста в рамках Программы неограниченно. Cashback не начисляется при оплате кобейджинговыми картами.

Официальный сайт Программы: мирпутешествий.рф. Контактный центр по вопросам Условий Программы: 8 800 550-83-22 (круглосуточно). Электронная почта для обращений: mir@russia.travel.

* Список партнеров Программы будет опубликован на мирпутешествий.рф не позднее 15 октября. Следите за обновлениями.