Число участников хакатона ВТБ выросло вдвое

Почти 500 молодых ИТ-специалистов приняли участие в онлайн-хакатоне ВТБ More.Tech, который состоялся 8-11 октября. Хакатон включал в себя 75 посвященных разработке часов, митапы с экспертами ВТБ по методологиям DevOps и Agile, mobile и web-разработке, мастер-классы и карьерные консультации.

Призовой фонд ВТБ More.Tech в этом году составил 900 тысяч рублей. Победители и самые талантливые участники получат приглашение к диалогу о трудоустройстве в банке ВТБ.

Победителями соревнования в web-треке «Разработка антифрод-системы нового поколения для web-приложений банков» стала команда SFT из Москвы, второе место заняла команда Easy из Санкт-Петербурга, третье место— команда «ГГ ВП» из Москвы.

В mobile-треке «Распознавание автомобилей и формирование кредитной заявки на выбранные машины» первое место завоевала команда RxProject из Москвы, участники и призеры хакатона 2019 года. Второе и третье места заняли команды APG и NaN из Москвы.

«Все слышат о том, что ВТБ меняется, тот темп, который мы набрали, уже начинает становиться виден рынку. В том огне, водовороте изменений, который у нас запустился, на текущий момент участвует порядка 14000 айтишников, из которых порядка 5000 — сотрудники ВТБ. Это такой большой, многовендорский коллектив, в котором 14000 человек каждый день создают банк будущего. Через хакатон можно увидеть поближе, как этот вихрь движется. Мы будем рады вас принять в эту семью, где ваши идеи нужно будет срочно, бегом, встраивать, развивать», — заявил в ходе хакатона заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

"В этом году в хакатоне приняло участие 470 человек, что почти вдвое превышает количество участников прошлого года. В этом году хакатон прошел онлайн, и такой формат позволил пригласить к участию ребят не только из Москвы: около 30% участников подключались из разных городов России. Мы видим, что проводимое нами мероприятие набирает популярность среди молодых ИТ-специалистов, что в том числе отражает и интерес к ВТБ со стороны этой важной для нас целевой аудитории. Для нас такой формат — это отличный способ выявить наиболее яркие таланты по всей стране и привлечь лучших из них на работу в ВТБ",— отметил Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент ВТБ.