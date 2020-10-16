Банк «Открытие» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Администрацией города Тулы

В ходе торжественной церемонии открытия центрального офиса банка «Открытие» в Туле было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Администрацией города и банком. Со стороны банка документ подписал управляющий Александр Шаламов, со стороны Администрации города Тулы — заместитель главы администрации г. Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов.

Документ предполагает совместную работу по решению приоритетных задач социально-экономического развития города, укреплению промышленного потенциала, обеспечению жителей широким спектром высококачественных банковских услуг. Банк готов при необходимости, оказывать финансовую поддержку городскому бюджету и предоставлять готовые решения по созданию благоприятной среды для работы с инвесторами, способствовать развитию перспективных связей.

«Банк готов к установлению долговременных взаимовыгодных отношений с надежными и стабильными партнерами. Договорённости, которые мы достигли сегодня с Администрацией города Тулы, будут способствовать развитию эффективного сотрудничества между нами, направленного на внедрение лучших банковский практик в регионе. Стратегия нашего банка предполагает активную работу на рынке госсектора и получение статуса надежного партнера и опорного банка как в регионе, так и в целом по стране. В Туле нам удалось сформировать профессиональную команду единомышленников и создать базу необходимых ресурсов для развития. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку региону и принимать финансовое участие в реализации крупных проектов развития различных отраслей Тулы, в частности — в строительстве школ и детских садов, жилищном строительстве», — отметил Александр Шаламов, управляющий банком «Открытие» в Туле.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.