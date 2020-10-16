Банк «Восточный» повысил ставку по годовым вкладам до 6,85% годовых

Банк «Восточный» улучшил условия по линейке своих депозитов и повысил процентную ставку по вкладам на срок в 367 дней на 0,25 процентных пункта. Данные изменения действуют по вкладам «Восточный» и «Сберкнижка». Вклады открываются в рублях на сумму от 30 000 рублей. Размер ставки по вкладам составляет от 3,40% до 5,35% годовых и зависит от срока размещения денежных средств, их суммы и региона.

Также банк «Восточный» увеличил размер бонуса при оформлении продукта «Инвестиционное страхование жизни» или «Накопительное страхование жизни» или «Индивидуальный инвестиционный счет» на 0,3 процентных пункта. Теперь он составит от 0,7 до 1,6 процентных пункта к основной ставке вклада, открытого на срок от 181 до 365 дней.

При этом для участников программы «Проценты в подарок» предусмотрены и другие бонусы. Так, участникам зарплатных проектов и пенсионерам, получающим пенсию в банке «Восточный», начисляются дополнительные 0,3 процентных пункта к ставке по вкладу; клиентам, приобретающим «Пакет услуг» – 0,2 процентных пункта.

Таким образом, максимальный размер ставки по вкладу «Восточный» с учетом бонусов может составить 6,85% годовых.

Подробнее о вкладах в банке «Восточный» можно узнать на его сайте.

https://www.vostbank.ru/client/deposit/