ПСБ и Свердловская область подписали пакет соглашений о развитии экономики

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках рабочей встречи подписали ряд соглашений о сотрудничестве.



«Основными направлениями нашего партнерства станут социально-экономическое развитие региона и повышение доступности ипотечного кредитования в области. ПСБ работает здесь уже много лет и за это время стал активным участником происходящих в области важнейших изменений. Уверен, что подписанные соглашения дадут старт новым приоритетным инвестиционным проектам области и будут способствовать улучшению социально-экономического климата на Урале. Наше партнерство будет направлено, в том числе, и на работу с крупнейшими предприятиями региона, включая ОПК, и на поддержку малого и среднего бизнеса, и на предоставление населению привлекательных банковских продуктов», – прокомментировал итоги встречи Петр Фрадков.



«Клиентами ПСБ в Свердловской области являются крупнейшие предприятия машиностроения, металлургии и строительного комплекса. Это опорный банк для реализации гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. Сотрудничая с областным Фондом поддержки предпринимательства, ПСБ вносит весомый вклад в развитие малого и среднего бизнеса. Кроме того, банк активно включился в реализацию антикризисных мер, принятых в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции. Закономерным продолжением нашей совместной деятельности стало подписание соглашений о сотрудничестве», — сказал Евгений Куйвашев.



Отдельным аспектом взаимодействия станет работа с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и его сотрудниками, а также с работниками всей бюджетной сферы. Так, в рамках подписанного ипотечного соглашения сотрудники ОПК и бюджетных организаций смогут кредитоваться на максимально комфортных и доступных условиях – по собственной программе Банка «Семейная ипотека» от 3,99% годовых, по «Госпрограмме 2020» - от 5,85%. По другим ипотечным продуктам банк предоставит скидку к рыночной процентной ставке в размере до 0,8%.



Стороны также будут развивать банковскую инфраструктуру на территории Свердловской области, совместно реализовывать социально значимые проекты и участвовать в реализации национальных проектов, а также укреплять государственно-частное партнерство.



Кроме того, ПСБ планирует расширять обслуживание строительных компаний по новому законодательству через механизм эскроу-счетов и уже проводит ипотечные сделки с их использованием. ПСБ рассматривает и возможность финансирования новых проектов строительных компаний региона.