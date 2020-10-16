Экосистема Россельхозбанка поможет фермерам при помощи RFID-меток отследить перемещения животных

Россельхозбанк внедрил в экосистему цифровых сервисов «Свое.Фермерство» новый сервис для контроля за животными. Система, основанная на RFID-метках, позволяет автоматически отслеживать все перемещения скота или птицы, питание и состояние здоровья. Использование сервиса сокращает объем документооборота, автоматически сопоставляя данные с конкретным животным и позволяя вести его электронный паспорт.

Работа системы, разработанной партнером РСХБ - компанией «АйТиПроект», основана на применении RFID-меток, которыми маркируются животные, а также установке во всех необходимых зонах специальных считывателей, которые распознают сигнал на расстоянии до 5 метров. Вся полученная информация поступает на компьютер фермера или в приложение в его телефоне. Технология является абсолютно безопасной для людей и скота.

Метки и считыватели позволяют контролировать все процессы, связанные с перемещением, уходом и питанием животных, крупного рогатого скота и птиц. Система дает возможность регистрировать время входа животного в определенную зону и выхода из нее, что позволяет определить, вернулось ли оно с пастбища, узнавать частоту приема пищи, автоматически открывать для определенных животных нужные ворота, автоматизировать процесс взвешивания.

Кроме того, система позволяет собирать статистику, которая может быть полезной для фермеров. Например, сколько потреблялось корма и какие после этого были удои или сколько времени животное проводит на пастбище.

«Россельхозбанк сегодня является главным проводником цифровых технологий для аграриев, «Свое. Фермерство» - единственная фермерская платформа федерального масштаба. В первую очередь она предназначена для крестьянских хозяйств, которые не могут позволить себе комплексную цифровизацию. Новый сервис экосистемы позволяет перейти на качественно новый способ контроля за животными. Используя простые бирки или клейма, фермер может идентифицировать животное, но всю информацию о нем приходится собирать и сопоставлять в ручном режиме. RFID-метки позволяют автоматизировать эти процессы и создать для каждого животного электронный документ принятого мирового стандарта, информация в котором будет обновляться автоматически», - говорит Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема «Свое.Фермерство» включает в себя агротехнологические решения, которые помогают фермерам сокращать издержки и повышать производительность. Это биотехнологии, и робототехника, технологии интернета вещей, точного земледелия на основе данных со спутниковых снимков, а также новейшие технологии управления сельским хозяйством для контроля состояния посевов, прогнозирования, планирования и учета операций. Также экосистема Россельхозбанка облегчает фермерам процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи, предоставляя ее в удобном онлайн-формате.

Сервисы экосистемы помогают и в продвижении товаров и услуг фермеров. Так, аграрии с использованием платформы могут самостоятельно предлагать свои товары широкому кругу поставщиков, в том числе находить клиентов в сегменте HoReCa. Кроме того, для повышения рентабельности бизнеса экосистема РСХБ предоставляет сервис, который позволяет аграриям раскрыть свой туристический потенциал и стать настоящими специалистами агротуриндустрии. Платформа также позволяет решить кадровый вопрос с помощью агрегатора резюме и вакансий в агросекторе.