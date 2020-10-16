Правительство Иркутской области и ПАО «Высочайший» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

Подписи под документом поставили Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ПАО «Высочайший» (GV Gold) Владислав Баршинов. На финансирование социальных мероприятий в регионе компания направит в текущем году 20 млн рублей, а перечисления в бюджет региона, по предварительной оценке, составят около 1,5 млрд рублей.

В рамках встречи состоялось обсуждение планов развития ПАО «Высочайший», в том числе по реализации проекта освоения месторождения золота «Светловское» в Бодайбинском районе. Он признан приоритетным для региона и окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Приангарья. Правительство региона, отметил Игорь Кобзев, заинтересовано в развитии этой территории и создании новых рабочих мест.

По словам генерального директора ПАО «Высочайший» Владислава Баршинова, GV Gold традиционно уделяет значительное внимание социально-экономическому развитию Бодайбинского района, где расположены ключевые активы компании: «Высочайший» и «Угахан». Сегодня компания ведет подготовку к началу проектирования нового золотодобывающего предприятия — «Светловское», которое продолжит ряд успешных горнодобывающих проектов компании в регионе.

ПАО «Высочайший» (GV Gold) – одно из горнодобывающих предприятий России, занимающееся открытой разработкой рудных месторождений и добычей золота на крупнейшем россыпном месторождении на территории страны. По итогам 2019 года на активах компании произведено 260 тыс. унций золота. Ключевые предприятия и проекты GV Gold расположены в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). Компания объединяет четыре горно-обогатительных комбината общей мощностью более восьми млн тонн руды в год и владеет 20 добывающими и разведочными лицензиями. GV Gold обладает обширной сырьевой базой – запасы по JORC составляют 4,4 млн унций, ресурсы 7 млн унций.