«Алюминиевые мосты – это просто космос». В российских регионах всё чаще используют передовые технологии строительства

Алюминиевые мосты все чаще стали строить в России. Легкие, дешевые, долговечные, простые в сборке, благодаря своим уникальным характеристикам они востребованы в российских регионах. Вчера в ЦФО был открыт первый алюминиевый мост в Туле, до этого три алюминиевых моста были построены в Красноярске, два – в Нижегородской области, два – в Москве. Сейчас в работе находится более 20 проектов мостов с использованием алюминиевых конструкций. Возможно, в недалёком будущем алюминиевый мост может появиться и в Приангарье.

Первый в Центральном федеральном округе мост из алюминия, построенный при активном участии Алюминиевой Ассоциации, запущен в эксплуатацию в Туле. Надземный пешеходный переход в районе Тульского суворовского училища и военно-патриотического парка «Патриот-Тула» является частью комплексного проекта «Строительство моста через р. Упу и путепровода через железную дорогу». Строительство осуществлено в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В торжественной церемонии открытия комплекса приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Говоря о новом мосте, министр отметил: «У нас традиционно пешеходные переходы на автомобильных дорогах выполняются металлическими или железобетонными. Мы экспериментировали с деревом и композитными материалами. Исходя из того, что получилось из алюминия – это, конечно, космос! Это современно, долговечно и дешево. Кроме того, быстрый монтаж – конструкция была собрана и возведена в течение нескольких часов. Соблюдены все меры безопасности – камеры наблюдения и лифты для маломобильных граждан. Мост представляет собой образец инновационного строительства, которое мы планируем в дальнейшем практиковать. Будем возводить такие объекты на федеральных трассах. За Тульской областью спешим всей Россией».

В свою очередь губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил: «В планах у нас – развивать этот участок дорог дальше. Нужна современная развязка, которая разгрузит сложный перекресток на улице Ложевой и Восточном обходе. Мы обязательно реализуем этот проект и рассчитываем на поддержку Минтранса России».

Заказчиком строительства выступило подведомственное министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области государственное учреждение «Тулаупрадор», подрядчиком возведения моста – ГС-Резерв, а проект разработали в ПИ «Мориссот». Номенклатуру изделий предоставили предприятия и компании – члены Алюминиевой Ассоциации: КраМЗ, АМР и ТАТПРОФ. Общую координацию проекта также взяла на себя Алюминиевая Ассоциация.

Длина пролетного строения 40 м, ширина прохожей части 3 м. Пролетное строение и каркасы лестничных сходов изготовлены из алюминиевых сплавов. При строительстве моста также применены алюминиевые облицовочные панели и системы остекления из алюминиевого профиля.

Используемые алюминиевые мостовые конструкции общей массой 60 тонн изготовлены на красноярском предприятии КраМЗ. На заводе не только выполнили элементы в размер согласно чертежам, но также просверлили отверстия под сборку и монтаж. Следует отметить, что на КраМЗе произведено анодирование конструкции, благодаря чему мост получил колористические характеристики, отвечающие цветовой гамме главного здания парка «Патриот-Тула».

Благодаря уникальным характеристикам алюминия, и, в первую очередь, его легкости, готовые к сборке конструкции моста были доставлены в Тулу автопоездом всего из четырех автоплатформ, что существенно снизило нагрузку на дорожное покрытие. Кроме того, благодаря легкости алюминиевого пролета при возведении моста не пришлось использовать тяжелую строительную технику. Важно также подчеркнуть, что алюминиевые конструкции спроектированы таким образом, чтобы собрать их могли специалисты не только алюминиевой отрасли, но и любых мостостроительных организаций.

С реализацией проекта строительства алюминиевого надземного пешеходного перехода в 2020 году Тульская область войдет в число первых российских регионов, в которых нашли применение данные передовые технологии в области мостового строительства.

СПРАВКА

При активном участии Алюминиевой Ассоциации в период 2017 – 2020 гг. возведено восемь алюминиевых пешеходных мостов: два – в Нижегородской области, три – в Красноярске, два – в Москве над рекой Яуза и один – в Туле. Сейчас в работе находится более 20 проектов мостов с использованием алюминиевых конструкций. Самым первым в нашей стране мостовым сооружением из алюминия стал построенный в 1969 г. пешеходный Коломенский мост через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге (тогда в Ленинграде). Длина пролета этого цельносварного моста более 30 м. Спустя полвека мост продолжает успешно эксплуатироваться.