Акции Freedom Holding Corp. за год листинга на американской NASDAQ выросли почти на 90%

Акции инвестиционного холдинга Freedom Holding Corp., частью которого является российская ИК «Фридом Финанс», за год с момента старта торгов на американской фондовой бирже Nasdaq подорожали почти вдвое. Бумаги компании с 15 октября 2019 года торгуются на американской бирже под тикером FRHC вместе с самыми известными технологическими гигантами Apple, Facebook, Google, Microsoft.

Первый брокер из СНГ на Nasdaq

Freedom Holding Corp. стал первым брокером из СНГ, получившим листинг на ведущей американской бирже Nasdaq. В момент запуска цена за бумагу холдинга составляла $14,42. На 15 октября 2020 года стоимость акции FRHC увеличилась почти вдвое, поднявшись выше отметки $27,24. Капитализация всего холдинга в октябре превысила $1,5 млрд.

Крупнейшими держателями акций Freedom Holding Corp, по последним данным, являются Blackrock, Goldman Sachs, Renaissance, Bank of America, Arrowstreet, Allianz SE, Bank of America, Citigroup и другие гиганты финансовой индустрии.

«Мы действительно смогли сильно вырасти за этот год. Мы получили новые возможности и новых крупных акционеров. Мы очень рады, что у нас расширилась институциональная инвесторская база в США и появились новые интересные акционеры. Существенно возрос объем торгов на бирже с момента листинга. Сейчас мы имеем хороший потенциал для дальнейшего привлечения капитала. В целом это был непростой, но позитивный и интересный для нас год», – комментирует Тимур Турлов, СЕО Freedom Holding Corp.

Деятельность холдинга регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания полностью соответствует предъявляемым к ней требованиям со стороны SEC по открытости бизнеса и предоставлению финансовой отчетности по стандартам US GAAP.

Кроме Nasdaq на сегодняшний день акции Freedom Holding котируются на Санкт-Петербургской бирже (SPB) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). SPB запустила торги акциями FRHC практически одновременно с NASDAQ – 16 октября 2019 года. За этот период цена акции холдинга на российской бирже выросли на 104,7%. На KASE акции Freedom Holding Corp. начали торговаться 4 февраля 2019 года по цене 3194 тенге за бумагу. На сегодняшний день они подорожали на 269,8%.

Прибыль выросла в 3 раза

Финансовые достижения холдинга за год, который его акции котируются на Nasdaq, были бы невозможны без крупных успехов на всех рынках присутствия Freedom Holding Corp. По итогам первого квартала 2021 фискального года, окончившегося 30.06.2020, чистая прибыль холдинга увеличилась до $24,3 млн. Прибыль на акцию выросла с $0,14 годом ранее до $0,42. Активы холдинга увеличились на $716 млн в сравнении с 31 марта 2020 года. Количество счетов в дочерних компаниях холдинга превысило 152 тыс., из них 12 тыс. – в первом квартале отчетного года.

Компания приняла участие в создании нескольких инвестиционных продуктов, ставших популярными на отечественном рынке. Одним из крупнейших прорывов стал вывод на Московскую и Санкт-Петербургскую биржу паевых инвестиционных фондов «Лидеры технологий», «Лидеры восстановления», а также самого торгуемого ПИФа «Фонд первичных размещений», благодаря которому участие в сделках IPO на американском фондовом рынке стало доступно любому инвестору, независимо от его квалификации. В сентябре ИК «Фридом Финанс» заняла восьмое место в рейтинге крупнейших брокеров России на Мосбирже, число клиентов компании превышает 76 тыс.

Холдинг активен на рынке сделок слияния и поглощения. В июле текущего года ИК «Фридом Финанс» приобрела 100% одного из старейших отечественных брокеров ИК «Церих КЭПИТАЛ». Это позволило нашей компании увеличить клиентскую базу и усилить свои позиции в российском финансовом секторе. Казахстанское подразделение купило полный пакет простых акций банка Kassa Nova у АО ForteBank. После одобрения сделки регулирующими органами республики компания намерена создать на основе Kassa Nova инновационную инвестиционно-банковскую структуру.

Устойчивое положение компании на рынке и широкие перспективы его дальнейшего развития отмечены как российским рейтинговым агентством Эксперт РА. Рейтинг ИК «Фридом Финанс» от этого агентства находится на уровне ruBB+, прогноз повышен до позитивного. Одно из ведущих мировых рейтинговых агентств S&P подтвердило рейтинг ИК «Фридом Финанс» В-/В со стабильным прогнозом.

Географические границы расширились

У казахстанской части холдинга Freedom Holding Corp. за последний год также немало достижений. Среди них запуск компании Freedom Finance Global и получение ею лицензии МФЦ Астана, открытие первого в стране онлайн-магазина акций Freedom24.kz.

Аналитики «Фридом Финанс» получили высокое признание на международном уровне. Качество их работы было оценено Global Banking and Finance Review, которые признали их лучшими специалистами Центральной Азии. Агентство Bloomberg присвоило аналитикам «Фридом Финанс» первое место в рейтингах оценки акций Beyond Meat и Zoom Video Communications.

Freedom Holding Corp. проводит успешную экспансию в Украине. Национальное рейтинговое агентство страны присвоило украинскому подразделению компании звание «Прорыв года», отметив высокий уровень профессионализма экспертов. Компания стабильно держится в топе брокеров страны и приобрела долю 24% Украинской фондовой биржи.

Freedom Holding Corp. располагает 74 офисами в семи государствах по всему миру. В составе холдинга российская брокерская компания ИК «Фридом Финанс», интернет-магазин ценных бумаг Freedom24, Банк «Фридом Финанс», казахстанский брокер АО «Фридом Финанс» и работающая в РК страховая компания Freedom Finance Insurance.

Freedom Holding Corp. – это финансовый холдинг, осуществляющий розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, а также инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom Finance в Восточной Европе и Центральной Азии. Компания является профессиональным участником Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPB), Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE) и Украинской биржи (UX). Штаб-квартира компании находится в городе Алматы, Казахстан, а ее административные офисы − в России и США. Компания имеет филиалы Казахстане, России, Кыргызстане, Украине, Узбекистане, Германии и на Кипре.

Холдинг специализируется на предоставлении клиентам доступа к торгам на американских биржах, в том числе к сделкам в рамках IPO. Клиенты ИК «Фридом Финанс» приняли участие более чем в 120 размещениях, включая IPO Facebook, Alibaba, Tesla, Ferrari. Средняя доходность к концу трехмесячного локап-периода превысила 50% в долларах США.

Холдингу принадлежит высокотехнологичная торговая платформа TraderNet для осуществления операций на фондовом рынке, мобильное приложение для клиентов FFIN Bank Invest и первый в России интернет-магазин акций Freedom 24.