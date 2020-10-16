В рейтинге самых дорогой "вторички" Сибири Иркутск занял 7 место

Первые места предсказуемо заняли города-«миллионники» (Омск и Новосибирск), а последние – центры национальных республик – Кызыл и Горно-Алтайск, сообщает Циан.

13,90 млн рублей / 53,5 кв. м, Улица Красина

Чемпионом Сибири среди однокомнатных квартир, вышедших на вторичный рынок, следует признать лот 53,5 кв. м в центре Омска. Его прайс равен 13,90 млн рублей. За такую же сумму можно купить однокомнатную квартиру сопоставимой площади в московских Раменках или на проспекте Мира. Преимуществами омской квартиры являются наличие отдельного входа (она расположена на первом этаже), дизайнерский ремонт и близость к набережной Иртыша. Дом – относительно новый (2006 года постройки), круглосуточно охраняется и обеспечен консьерж-сервисом.

11,00 млн рублей / 70,8 кв. м, Улица Крылова

На втором месте в рейтинге оказался другой город с населением более 1 млн человек – Новосибирск. На седьмом этаже 9-этажного дома, построенного в шаговой доступности от станции метро «Красный проспект», выставлена на продажу большая (70,8 кв. м) однокомнатная квартира. Эта локация густо насыщена объектами социальной и потребительской инфраструктуры. Владелец лота установил на него ценник в размере 11,0 млн рублей. В эту сумму включена стоимость двух мест в подземном паркинге.

7,00 млн рублей / 44,0 кв. м, Проспект Кирова

Сразу в четырех сибирских регионах верхняя бюджетная граница для однокомнатных квартир на вторичном рынке закрепилась на отметке в 7,0 млн рублей. Поэтому их места в рейтинге были распределены, исходя из цены квадратного метра. Выше всех этот показатель в Томске – 159,09 тыс. рублей. Он характерен для однокомнатной квартиры на втором этаже в пятиэтажке (1965 года постройки) по улице Кирова. Объект выделяется качественной отделкой, шумоизоляцией, современными системами видеонаблюдения и кондиционирования.

7,00 млн рублей / 50,0 кв. м, Улица Толстого

В красноярской квартире на улице Толстого квадратный метр стоит дешевле – 140,00 тыс. рублей. При этом покупатель получит потолки высотой 3,2 м и теплые полы. В том же доме работает фитнес-центр, который считается одним из лучших в городе.

7,00 млн рублей / 52,7 кв. м, Улица Стофато

На верхнем этаже кирпичного дома в западной части Абакана экспонируется квартира площадью 52,7 кв. м. То есть прайс квадратного метра в ней составляет 132,83 тыс. рублей. Рядом с домом функционируют школа, детский сад и развлекательный центр.

6,99 млн рублей / 65,0 кв. м, Улица Тольятти

В Кемеровской области ведущим рынком остается новокузнецкий. Там цены на однокомнатные квартиры доходят до 6,99 млн рублей (бюджет крупногабаритной студии 65,0 кв. м с дизайнерским ремонтом). Таким образом, город лишь немного отстает от группы региональных центров, поделивших 3-5 места.

7 место. Иркутск

6,00 млн рублей / 48,0 кв. м, 6-я Советская улица, ЖК «Золотой Ключ»

Меблированная «однушка» площадью 48,0 кв. м в ЖК «Золотой Ключ» вывела Иркутск на седьмое место в рейтинге Циан. Новому владельцу она обойдется в 6,0 млн рублей. Стоит отметить, что дом сдан в эксплуатацию всего год назад.

4,20 млн рублей / 56,3 кв. м, Улица Профинтерна

Барнаул отодвинут на восьмое место. Это довольно слабый результат для четвертого по величине города в Сибирском федеральном округе. Максимум стоимости зафиксирован в центре Барнаула – 4,20 млн рублей. Это квартира площадью 56,3 кв. м с панорамным остеклением в гостиной и полным комплектом мебели.

3,78 млн рублей / 48,0 кв. м, Советская улица

Республика Алтай относится к числу наименее населенных регионов РФ (всего 220 тыс. жителей). При этом на ее территории есть всего один город – Горно-Алтайск, где проживает всего 29% населения. Неудивительно, что расценки на жилье здесь довольно низкие. В частности, квартира площадью 48 кв. м в доме, который соседствует с резиденциями республиканского правительства и законодательного собрания, стоит 3,78 млн рублей. Это верхняя ценовая планка в категории однокомнатных лотов.

3,07 млн рублей / 33,0 кв. м, Улица Дружбы

Республика Тыва традиционно занимает последнюю строчку в сибирских рейтингах. Региональный рынок городской недвижимости развит слабо, а платежеспособный спрос покрывает лишь ограниченный пул квартир. Достаточно сказать, что во вторичной продаже насчитывается немногим более десятка однокомнатных объектов. Самый дорогой из них – квартира площадью 33,0 кв. м в пятиэтажке 1987 года постройки. Собственники рассчитывают выручить за нее 3,07 млн рублей.