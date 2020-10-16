Самое большое в мире архитектурное изображение звезды зафиксировали в ТРЦ «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ»

Звезда вошла в Книгу рекордов России. Один из самых масштабных строящихся проектов на юге России ставит и другие рекорды по внедрению оригинальных архитектурных решений и продолжает собирать под своей крышей лидеров рынка ритейла и индустрии развлечений. Открытие ТРЦ запланировано весной 2021 года, сообщают пресс-службе Colliers.

ООО «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ» (Застройщик ТРЦ «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ») получил Сертификат об установлении мирового рекорда за самое большое архитектурное изображение звезды. Данная идея принадлежит Главе Чеченской Республики, Герою России, Рамзану Ахматовичу Кадырову. Многогранные металлические поверхности серебристого и золотого цвета формируют на крыше ТРЦ восьмиконечную звезду площадью 18 450 кв. м, которая видна даже из космоса.

Оригинальную визуальную концепцию комплекса разработало международное архитектурное бюро Chapman Taylor.

По замыслу архитекторов, крыша станет «пятым фасадом» здания, который просматривается с берега реки Сунжа, а также с высоты будущего небоскреба «АХМАТ ТАУЭР». Площадь всей крыши ТРЦ составляет более 33 тыс. кв. м, что сопоставимо с площадью почти пяти футбольных полей.

Есть у здания и другие запоминающиеся элементы, которые являются уникальными в архитектуре зданий торговых центров в России. Так, например, одна из трех входных групп в ТРЦ будет реализована в виде дерева с навесом-кроной площадью 1 086 кв. м (для сравнения, на такой площади можно разместить почти 2 700 человек). Высота шпиля навеса сопоставима с двенадцатиэтажным жилым домом – 46,7 м. Вес конструкции составляет около 350 т. Общая площадь комплекса составляет 153 000 кв. м, длина витрин ТРЦ превышает 2 км.

Проект выделяется не только архитектурными решениями, но и концептуальным наполнением. Зона охвата в 5 млн человек позволяет привлекать в ТРЦ сильный пул игроков рынка ритейла. ТРЦ «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ» уже стал площадкой для первого выхода в регион крупных международных и федеральных ритейлеров, таких как: LPP Group (польский ритейлер откроет сразу пять магазинов своих брендов: Reserved, House, Cropp, Mohito, Sinsay на общей площади свыше 5 000 кв. м), Bork, Elisabetta Franchi, Henderson, «М.Видео», «Рив Гош», «Снежная Королева» и др.