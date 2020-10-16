Иркутская нефтяная компания задействовала 100 единиц дорожно-строительной техники на площадке завода полимеров

ООО «Иркутская нефтяная компания» выполняет подготовительные работы на площадке Иркутского завода полимеров (ИЗП) в Усть-Куте, сообщают в компании.

На объекте задействовано порядка 100 единиц дорожно-строительной техники ИНК и транспорт подрядных организаций, которые проводят работы по планировке территории, обустройству и отсыпке площадок. В рамках подготовки строительной площадки произведена выемка 1,5 млн кубометров земли. Сейчас идет подготовка насыпи, для которой потребуется 1,4 млн кубометров грунта.

Также компания планирует выполнить большой объем работ по бетонированию – при строительстве нового завода потребуется около 120 тыс. кубометров бетона. Для этих целей в компании имеются собственные дробильно-сортировочные комплексы, способные выпускать щебень 13 фракций.

На пике строительства в 2021-2022 годах на площадке будет задействовано несколько тысяч специалистов. С этой целью ИНК реализует ряд программ по обучению персонала и подготовке кадров, в том числе за счет местного населения.

Напомним, в сентябре компания завершила крупномасштабную операцию по доставке 45 единиц крупногабаритного оборудования общим весом более 4 500 тонн из Южной Кореи на стройплощадку Иркутского завода полимеров в Усть-Куте.

При строительстве завода полимеров будут использованы современные технологии, отвечающие жестким международным экологическим требованиям. Для реализации проекта привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering Corporation. За соблюдением экологических требований в ходе строительства и эксплуатации будет отвечать службы экологического контроля. Также будет проводится регулярный экологический мониторинг воды, воздуха, почв и живой природы в соответствии с графиком, согласованным государственной экологической экспертизой.