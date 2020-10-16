В III квартале 2020 года продажи апартаментов «Москва-сити» выросли на 57%

Согласно данным консалтинговой компании Knight Frank, за три месяца было продано на 57% больше апартаментов, чем во II квартале и на 3% меньше аналогичного показателя 2019 года.

Объем сделок за девять месяцев составил 9,3 млрд руб., что на 15% меньше, чем в январе-сентябре 2019 года. Средний бюджет проданных апартаментов составил 53 млн руб., что на 28% выше бюджета III квартала 2019 года. Средняя площадь апартаментов в предложении за квартал выросла на 3% до 120 кв. м, а средний бюджет предложения вырос на 9% до 78 млн руб.

Объем продаж

В III квартале 2020 года на первичном рынке ММДЦ «Москва-Сити» было продано порядка 69 апартаментов – это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года и на 57% выше показателя предыдущего квартала. Средний бюджет проданных апартаментов составил 53 млн руб., что на 28% выше показателя III квартала 2019 года. Средневзвешенная цена реализованных объектов составила 618 тыс. руб./кв. м, увеличившись на 20% по сравнению с III кварталом 2019 года.

Всего за январь-сентябрь 2020 года было совершено 187 сделок, что на 21% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Объем сделок за девять месяцев составил 9,3 млрд руб., что на 15% меньше, чем в январе-сентябре 2019 года.

В III квартале 2020 года ЗАО «Башня Федерация» реализовала лотов на 2,65 млрд руб. общей площадью 4,1 тыс. кв. м. При этом средняя площадь проданных классических апартаментов составила 89,7 кв. м с ценой за квадратный метр порядка 540 тыс. руб.

Предложение

По итогам III квартала 2020 года объем предложения апартаментов на первичном рынке ММДЦ «Москва-Сити» составил 633 лота, что на 11% ниже прошлого квартала и на 15% выше конца 2019 года. Первичные продажи ведутся в трех башнях: Neva Towers, «Око» и «Федерация» (Восток).

Средняя площадь апартаментов в предложении за квартал выросла на 3% до 120 кв. м, а средний бюджет увеличился на 9% до 78 млн руб. Средневзвешенная цена предложения апартаментов на первичном рынке ММДЦ «Москва-Сити» по итогам III квартала 2020 года выросла на 6% до 654 тыс. руб./кв. м. Относительно конца 2019 года рост составил 10%, что связано с динамикой курсов валют (в башне «ОКО» долларовые цены экспозиции) и повышением цен в Neva Towers и «Федерация» (Восток).

В структуре предложения по бюджету наибольшую долю формируют лоты стоимостью от 30 до 60 млн руб. – 52% апартаментов. В структуре по площади преобладают апартаменты 50-100 кв. м – 59%.

В настоящее время в башне «Федерация» осталось всего 5 лотов стоимостью до 40 млн руб., из них один лот менее 30 млн руб. Помимо этого, здесь осталось всего два Sky-офиса. Они расположены на 66 этаже, имеют площадь порядка 80 кв. м. и стоимость в районе 34 млн. руб.

На первичном рынке ММДЦ «Москва-Сити» преобладают лоты с отделкой white box (53%) и финишной отделкой (44%). Апартаменты без отделки составляют всего 3% предложения. Лоты с финишной отделкой представлены во всех трех башнях: все предложение в башне «ОКО», пул лотов в башнях Neva Towers и «Федерация» (Восток).