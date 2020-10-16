В Иркутской области запустили новое производство пеллет

Заемщик Фонда развития промышленности – «Пик-Био» – открыл в городе Усть-Илимске Иркутской области новое производство по выпуску древесных топливных гранул, сообщают в агентстве инвестиционного развития области.

С привлечением льготного займа предприятие запустило вторую очередь завода по выпуску древесных топливных гранул (пеллет) производительностью 12 тысяч тонн в год. Ранее на заводе работала одна линия по производству гранул мощностью 15 тысяч тонн в год. После запуска второй линии и ее выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать топливные гранулы в годовом объеме 27 тысяч тонн.

Топливные гранулы – экологически чистое топливо с низким содержанием золы. Низкое выделение СО2 в атмосферу при сжигании снижает нагрузку на окружающую среду по сравнению с другими видами топлива, таких как торфяной или древесный уголь. При производстве пеллет используются технологии, позволяющие сократить потребление сырья, воды, энергии, снизить выбросы в окружающую среду и образование отходов.

Кроме того, при создании гранул не используются никакие химические добавки, а само производство является целиком безотходным: некондиционная продукция пускается на повторную переработку. В качестве сырья используются отходы лесопиления действующих производств Усть-Илимска: опил и щепа.

Создание второй линии производства стало возможно благодаря льготному займу по федерально-региональной программе «Проекты развития». Во второй половине 2019 года предприятие получило 27,1 млн рублей от федерального Фонда развития промышленности и 11,6 млн рублей от Фонда развития промышленности Иркутской области. Общий бюджет проекта превысил 123 млн рублей. На привлеченные средства было закуплено современное отечественное оборудование.