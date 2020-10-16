Новости

В Иркутской области запустили новое производство пеллет

Заемщик Фонда развития промышленности – «Пик-Био» – открыл в городе Усть-Илимске Иркутской области новое производство по выпуску древесных топливных гранул, сообщают в агентстве инвестиционного развития области.  

С привлечением льготного займа предприятие запустило вторую очередь завода по выпуску древесных топливных гранул (пеллет) производительностью 12 тысяч тонн в год. Ранее на заводе работала одна линия по производству гранул мощностью 15 тысяч тонн в год. После запуска второй линии и ее выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать топливные гранулы в годовом объеме 27 тысяч тонн. 

Топливные гранулы – экологически чистое топливо с низким содержанием золы. Низкое выделение СО2 в атмосферу при сжигании снижает нагрузку на окружающую среду по сравнению с другими видами топлива, таких как торфяной или древесный уголь. При производстве пеллет используются технологии, позволяющие сократить потребление сырья, воды, энергии, снизить выбросы в окружающую среду и образование отходов. 

Кроме того, при создании гранул не используются никакие химические добавки, а само производство является целиком безотходным: некондиционная продукция пускается на повторную переработку. В качестве сырья используются отходы лесопиления действующих производств Усть-Илимска: опил и щепа. 

Создание второй линии производства стало возможно благодаря льготному займу по федерально-региональной программе «Проекты развития». Во второй половине 2019 года предприятие получило 27,1 млн рублей от федерального Фонда развития промышленности и 11,6 млн рублей от Фонда развития промышленности Иркутской области. Общий бюджет проекта превысил 123 млн рублей. На привлеченные средства было закуплено современное отечественное оборудование. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Дневной прирост заболевших коронавирусом в Бурятии продолжает держаться на уровне 100 человек
Более 50 педагогов в Иркутске заболели коронавирусом
В Иркутской области впервые за сутки умерли 9 человек с коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании