Вокальный ансамбль «Экспромт» из Саянска стал победителем онлайн конкурса «Во весь голос Россия»

Выступление группы так впечатлило членов жюри, что было принято решение не просто дать выступить на сцене конкурса «Во весь голос», а пригласить группу в состав команды России в 4 сезоне международного музыкального телевизионного конкурса «Во весь голос», сообщают в пресс-службе конкурса.

«Ансамбль «Экспромт» счастлив, что имел возможность принять участие в конкурсе «Во весь голос Россия 2020». Благодарим жюри за высокую оценку! Мы рады были дойти до финала в числе лучших ребят - вокалистов! Эта победа для нас очень важна и ответственна! С нетерпением ждём встречи с участниками международного конкурса и работы с наставником Российской команды - Марком Тишманом! Огромное спасибо всем!» - рассказали участники.