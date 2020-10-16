Новости

В сентябре 2020 году в Иркутской области медицинские товары подорожали на 10%

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в сентябре по сравнению с августом составил 100,0%, в том числе на продукты питания – 100,2%, непродовольственные товары – 100,7%, алкогольные напитки – 100,6%, сообщает Иркутскстат.  

Из продовольственных товаров в сентябре значительно подорожали огурцы (на 60%), помидоры свежие (28%).

  • рыба живая и охлажденная (9%),
  • яйца куриные (8%),
  • сахар (5%),
  • йогурт, икра лососевых рыб (4%),
  • апельсины (3%%).

На 1-2% дороже стали продукты из рыбы и рыба соленая, маринованная, копченая, консервы рыбные, молоко, сметана, творог, сухие молочные смеси для детского питания, варенье, джем, повидло, соль, кофе натуральный в зернах и молотый. В той же мере выросли цены на крупу манную, горох и фасоль, бананы, водку и пиво зарубежных марок. 

В то же время существенно снизились цены на плодоовощную продукцию:

  • капусту белокочанную и свеклу (19%),
  • морковь (18%),
  • картофель (14%),
  • яблоки (13%),
  • лук репчатый, виноград (10%),
  • лимоны (на 8%).

На 4% подешевела рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), на 3% - кальмары мороженые, на 1-2% - маргарин, сырки творожные, пшено, крупы овсяная и перловая.  

В группе непродовольственных товаров наблюдалось заметное повышение цен на:

  • ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, футболки детские, доску обрезную (6%),
  • сапоги мужские зимние из натуральной кожи, ювелирные изделия (5%),
  •  мужские трикотажные головные уборы (4%),
  • костюмы трикотажные для детей ясельного возраста, ботинки для дошкольников и кровати для новорожденных (3%). 

На 1-2% увеличились цены на женскую и детскую одежду и на ряд изделий верхнего трикотажа. В тех же пределах подорожала женская, кроссовая и резиновая обувь для взрослых, спички, чайники эмалированные, сковородки с антипригарным покрытием и некоторые предметы мебели, стиральные машины, печи микроволновые, игрушки мягкие, обои виниловые, металлочерепица и газомоторное топливо. 

В группе наблюдаемых медицинских товаров на 10% выросли цены на термометр медицинский ртутный, на 7% подорожал анальгин отечественный, на 5%- настойка пустырника и линекс - на 4%.  

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в сентябре составил 98,4%.  

В сентябре значительно снизилась стоимость авиабилетов (на 28%), проезда в поездах дальнего следования (14), услуг в сфере внутреннего туризма (11%), подешевел пакет услуг сотовой связи и стоимость прививок животным (на 1%). 

В то же время поднялась стоимость обучения в негосударственных общеобразовательных организациях (7%), проживания в студенческом общежитии, курсов вождения легкового автомобиля (3%), услуг парикмахерских (2%), занятий на курсах иностранных языков, профессионального обучения и среднего профессионального образования, полиса обязательного страхования владельцев транспортных средств (ОСАГО) и установки пластиковых окон (1%).  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Дневной прирост заболевших коронавирусом в Бурятии продолжает держаться на уровне 100 человек
Более 50 педагогов в Иркутске заболели коронавирусом
В Иркутской области впервые за сутки умерли 9 человек с коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании