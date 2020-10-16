В сентябре 2020 году в Иркутской области медицинские товары подорожали на 10%

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в сентябре по сравнению с августом составил 100,0%, в том числе на продукты питания – 100,2%, непродовольственные товары – 100,7%, алкогольные напитки – 100,6%, сообщает Иркутскстат.

Из продовольственных товаров в сентябре значительно подорожали огурцы (на 60%), помидоры свежие (28%).

рыба живая и охлажденная (9%),

яйца куриные (8%),

сахар (5%),

йогурт, икра лососевых рыб (4%),

апельсины (3%%).

На 1-2% дороже стали продукты из рыбы и рыба соленая, маринованная, копченая, консервы рыбные, молоко, сметана, творог, сухие молочные смеси для детского питания, варенье, джем, повидло, соль, кофе натуральный в зернах и молотый. В той же мере выросли цены на крупу манную, горох и фасоль, бананы, водку и пиво зарубежных марок.

В то же время существенно снизились цены на плодоовощную продукцию:

капусту белокочанную и свеклу (19%),

морковь (18%),

картофель (14%),

яблоки (13%),

лук репчатый, виноград (10%),

лимоны (на 8%).

На 4% подешевела рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), на 3% - кальмары мороженые, на 1-2% - маргарин, сырки творожные, пшено, крупы овсяная и перловая.

В группе непродовольственных товаров наблюдалось заметное повышение цен на:

ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, футболки детские, доску обрезную (6%),

сапоги мужские зимние из натуральной кожи, ювелирные изделия (5%),

мужские трикотажные головные уборы (4%),

костюмы трикотажные для детей ясельного возраста, ботинки для дошкольников и кровати для новорожденных (3%).

На 1-2% увеличились цены на женскую и детскую одежду и на ряд изделий верхнего трикотажа. В тех же пределах подорожала женская, кроссовая и резиновая обувь для взрослых, спички, чайники эмалированные, сковородки с антипригарным покрытием и некоторые предметы мебели, стиральные машины, печи микроволновые, игрушки мягкие, обои виниловые, металлочерепица и газомоторное топливо.

В группе наблюдаемых медицинских товаров на 10% выросли цены на термометр медицинский ртутный, на 7% подорожал анальгин отечественный, на 5%- настойка пустырника и линекс - на 4%.

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в сентябре составил 98,4%.

В сентябре значительно снизилась стоимость авиабилетов (на 28%), проезда в поездах дальнего следования (14), услуг в сфере внутреннего туризма (11%), подешевел пакет услуг сотовой связи и стоимость прививок животным (на 1%).

В то же время поднялась стоимость обучения в негосударственных общеобразовательных организациях (7%), проживания в студенческом общежитии, курсов вождения легкового автомобиля (3%), услуг парикмахерских (2%), занятий на курсах иностранных языков, профессионального обучения и среднего профессионального образования, полиса обязательного страхования владельцев транспортных средств (ОСАГО) и установки пластиковых окон (1%).