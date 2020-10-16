Количество жалоб на мисселинг в Иркутской области снизилось в два раза

Максимальное количество обращений пришлось на июнь (12 жалоб), а в феврале, марте, мае и июле подобных жалоб не поступало, сообщают в пресс-службе Банка России.

Мисселингом называют случаи, когда в банках клиентам под видом одного финансового продукта продают другой, не рассказывая о существенных различиях между ними и утаивая возможные риски.

В прошлом году в банках чаще всего вместо открытия депозита жителям Приангарья недобросовестно продавали вексели. В этом году на первое место вышла ненадлежащая продажа полисов инвестиционного страхования — это более половины всех жалоб на мисселинг. В остальных случаях жители Иркутской области жаловались на реализацию под видом депозита услуг брокера и доверительного управляющего.

«Мисселинг возможен только в случае, если клиент недостаточно информирован о финансовом продукте. Он не может оценить риски и понять, подходит ли данное предложение для его целей. Чтобы помочь людям разобраться в особенностях того или иного финансового продукта, Банк России рекомендовал банкам, а также КПК и микрофинансовым организациям, еще на этапе консультирования знакомить клиентов с ключевыми информационными документами. Это своеобразные паспорта финансовых продуктов. В них крупным шрифтом, кратко и в понятной потребителю форме прописаны все условия и, что самое главное, возможные риски. Его можно взять с собой, изучить дома и только после этого принять решение. С помощью таких паспортов можно также сравнивать предложения разных банков и делать взвешенный выбор», — отметил Игорь Коржук, управляющий Отделением Иркутск Банка России.