Дневной прирост заболевших коронавирусом в Бурятии продолжает держаться на уровне 100 человек

По информации Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 16 октября зарегистрировано 8 620 (+121) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из 121 случаев заболевания 95 зарегистрированы в Улан-Удэ: всего – 5 333 (62% от общего числа инфицированных).

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6 562 человека, умер 91 человек. Проходят лечение в стационарах республики 1 260 больных. На амбулаторном лечении находятся 707 пациентов.

Из 121 новых случаев COVID-19: 82 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков.

Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Круг контактных лиц составляет 3798 человек.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1260 пациентов, из них 26 детей. Состояние детей удовлетворительное. В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1591 коек, занято – 1370, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1190, свободно 221 койка. Занятость коечного фонда составляет 86,1 %.

Проходят амбулаторное лечение 707 пациентов с COVID-19, легким течением заболевания. Всего выздоровели от COVID-19 – 6562 (+61) человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 91 (+1) человек.

В стационаре по ул. Солнечная, д 4а, умер пациент 82 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней полисегментарной пневмонией, с сопутствующей ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, метаболическим синдромом. Находился на стационарном лечении 17 суток, в отделении реанимации на ИВЛ 12 суток.