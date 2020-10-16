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В Братске установили новое покрытие на детских площадках, установленных на средства РУСАЛа

Восемь игровых площадок разместили в Центральном, Падунском и Правобережном районах, сообщает Братская студия телевидения.

В этом году современное покрытие появилось и на других детских площадках на средства компании РУСАЛ – во дворах на улицах Крупской, Комсомольской и на бульваре Космонавтов. Гарантийный срок работ - два года. Ещё четыре площадки в других районах Братска будут также благоустроены.

Новые игровые комплексы появились не только у нас, но и в других городах присутствия РУСАЛа – например, в Ачинске и Красноярске. Повышать качество жизни в регионах, создавать комфортные условия предложил основатель компании Олег Дерипаска. Ежегодно РУСАЛ вкладывает в развитие Братска десятки миллионов рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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