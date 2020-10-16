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В Иркутской области возобновили выплаты компенсаций на оплату ЖКХ ветеранам труда

15 октября денежные средства были переведены в кредитные организации для зачисления на счета получателей, сообщают в областной администрации.

Напомним, что в соответствии с законодательством ветеранам труда и ветеранам труда Иркутской области предусмотрено предоставление компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Финансирование расходов осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете.  

Денежные средства, выделенные из областного бюджета в 2020 году, не покрыли потребность на предоставление ветеранам труда компенсации за сентябрь 2020 года. В связи с этим министерством финансов Иркутской области выделены дополнительные денежные средства для покрытия потребностей на выплату гражданам компенсации за весь период не предоставления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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