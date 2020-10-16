Крупные вспышки коронавируса фиксируют в Братске и Ангарске

По данным оперативного штаба, на 16 октября в Иркутской области подтверждены 187 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 21 468 заболевших.

За последние сутки сразу пять человек умерли от коронавируса. Всего за период эпидемии скончались 394 человека: от COVID-19 умерло 279 (+5), от заболеваний, не связанных с вирусом – 97 (+3). За последние сутки выздоровели 99 человек, за весь период эпидемии – 18 106.

По количеству новых заражений сегодня лидирует Иркутск. Из 187 новых случаев коронавируса в регионе 73 приходится на Ангарск.

Больше всего новых случаев:

в Ангарске — 73 (всего 1 468),

в Братске — 57 (всего 1 012)

в Иркутске — 28 (всего 10 119),

в Боханском районе — 5 (всего 579)

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19: