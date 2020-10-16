Крупные вспышки коронавируса фиксируют в Братске и Ангарске

По данным оперативного штаба, на 16 октября в Иркутской области подтверждены 187 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 21 468 заболевших.
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За последние сутки сразу пять человек умерли от коронавируса. Всего за период эпидемии скончались 394 человека: от COVID-19 умерло 279 (+5), от заболеваний, не связанных с вирусом – 97 (+3). За последние сутки выздоровели 99 человек, за весь период эпидемии – 18 106.
По количеству новых заражений сегодня лидирует Иркутск. Из 187 новых случаев коронавируса в регионе 73 приходится на Ангарск.
Больше всего новых случаев:
- в Ангарске — 73 (всего 1 468),
- в Братске — 57 (всего 1 012)
- в Иркутске — 28 (всего 10 119),
- в Боханском районе — 5 (всего 579)
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:
- Иркутск – 10 119,
- Иркутский район – 1 542,
- Усть-Кут – 1484,
- Ангарск – 1 468,
- Братск – 1 012.