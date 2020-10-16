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Крупные вспышки коронавируса фиксируют в Братске и Ангарске

По данным оперативного штаба, на 16 октября в Иркутской области подтверждены 187 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 21 468 заболевших.

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За последние сутки сразу пять человек умерли от коронавируса. Всего за период эпидемии скончались 394 человека: от COVID-19 умерло 279 (+5), от заболеваний, не связанных с вирусом – 97 (+3). За последние сутки выздоровели 99 человек, за весь период эпидемии – 18 106.

По количеству новых заражений сегодня лидирует Иркутск. Из 187 новых случаев коронавируса в регионе 73 приходится на Ангарск.

Больше всего новых случаев:

  • в Ангарске — 73 (всего 1 468),
  • в Братске — 57 (всего 1 012)
  • в Иркутске — 28 (всего 10 119),
  • в Боханском районе — 5 (всего 579)

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:

  • Иркутск – 10 119,
  • Иркутский район – 1 542,
  • Усть-Кут – 1484,
  • Ангарск – 1 468,
  • Братск – 1 012.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Новый рекорд. В России выявлено более 15 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
Крупные вспышки коронавируса фиксируют в Братске и Ангарске
Дневной прирост заболевших коронавирусом в Бурятии продолжает держаться на уровне 100 человек
Все материалы сюжета

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