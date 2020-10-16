В Иркутске пройдёт ярмарка продукции агропромышленного комплекса

Ярмарка «Урожайное Приангарье» состоится в областном центре с 27 по 31 октября 2020 года. Она развернётся на площади перед выставочным комплексом ОАО «Сибэкспоцентр». Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Традиционно на ярмарке можно будет попробовать и «из первых рук» приобрести продукцию фермерских и личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности Иркутской области. Обязательным условием при реализации продукции является соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии.

Товаропроизводителям, желающим представить свою продукцию на ярмарке, необходимо обратиться в отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции министерства сельского хозяйства Иркутской области по телефонам (3952) 28-67-21, 28-67-31 до 21 октября 2020 года.