Восемь многодетных семей Иркутской области получили новые микроавтобусы

В этом году в конкурсе участвовали 27 семей из разных муниципалитетов региона, сообщают в областной администрации.

Иркутская область - один из немногих регионов Российской Федерации, учредивший подобный конкурс в рамках подпрограммы «Дети Приангарья». Он проводится с 2013 года. За это время автомобили получили 27 многодетных семей.

В этом году победителями стали: