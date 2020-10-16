Восемь многодетных семей Иркутской области получили новые микроавтобусы

В этом году в конкурсе участвовали 27 семей из разных муниципалитетов региона, сообщают в областной администрации.
Иркутская область - один из немногих регионов Российской Федерации, учредивший подобный конкурс в рамках подпрограммы «Дети Приангарья». Он проводится с 2013 года. За это время автомобили получили 27 многодетных семей.
В этом году победителями стали:
- Семья Беккер Василия Васильевича и Светланы Антоновны из деревни Владимировка Тулунского района. В семье воспитывается 12 детей, из них 3 родных и 9 приемных детей.
- Семья Берденниковых Алексея Ивановича и Любови Валерьевны из деревни Ключи Черемховского района. Супруги достойно воспитали 14 детей.
- Семья Губарь Сергея Николаевича и Ольги Владимировны, город Братск. В семье 13 детей.
- Семья Ежовой Надежды Васильевны из с. Каразей Куйтунского района. 8 приемных детей.
- Семья Журко Алексея Михайловича и Зверевой Олеси Олеговны – Тулунский район, село Паберега. В семье воспитывается 11 детей
- Семья Кайгородовых Андрея Витальевича и Диланян Оксаны Назыровны, город Ангарск. Семья Оксаны и Андрея состоит из 15 человек - 13 детей, из которых семеро приемные.
- Семья Курдюмовых Михаила Юрьевича и Анастасии Михайловны, город Железногорск-Илимский. В семье воспитываются 9 детей.
- Семья Тывонюк Игоря Владимировича и Дарьи Владимировны из деревни Тагна Заларинского района. В семье 8 детей.