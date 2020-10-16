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Восемь многодетных семей Иркутской области получили новые микроавтобусы

В этом году в конкурсе участвовали 27 семей из разных муниципалитетов региона, сообщают в областной администрации.

Иркутская область - один из немногих регионов Российской Федерации, учредивший подобный конкурс в рамках подпрограммы «Дети Приангарья». Он проводится с 2013 года. За это время автомобили получили 27 многодетных семей.  

В этом году победителями стали:  

  • Семья Беккер Василия Васильевича и Светланы Антоновны из деревни Владимировка Тулунского района. В семье воспитывается 12 детей, из них 3 родных и 9 приемных детей. 
  • Семья Берденниковых Алексея Ивановича и Любови Валерьевны из деревни Ключи Черемховского района. Супруги достойно воспитали 14 детей.  
  • Семья Губарь Сергея Николаевича и Ольги Владимировны, город Братск. В семье 13 детей. 
  • Семья Ежовой Надежды Васильевны из с. Каразей Куйтунского района. 8 приемных детей.  
  • Семья Журко Алексея Михайловича и Зверевой Олеси Олеговны – Тулунский район, село Паберега. В семье воспитывается 11 детей 
  • Семья Кайгородовых Андрея Витальевича и Диланян Оксаны Назыровны, город Ангарск. Семья Оксаны и Андрея состоит из 15 человек - 13 детей, из которых семеро приемные. 
  • Семья Курдюмовых Михаила Юрьевича и Анастасии Михайловны, город Железногорск-Илимский.  В семье воспитываются 9 детей.  
  • Семья Тывонюк Игоря Владимировича и Дарьи Владимировны из деревни Тагна Заларинского района. В семье 8 детей.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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