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Как отдыхаем в 2021 году?

Правительство утвердило праздничные дни на 2021 год. В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов:

  • с 1 по 10 января (10 дней – с пятницы по воскресенье),
  • с 21 по 23 февраля (3 дня – с воскресенья по вторник),
  • с 6 по 8 марта (3 дня – с субботы по понедельник),
  • с 1 по 3 мая (3 дня – с субботы по понедельник),
  • с 8 по 10 мая (3 дня – с субботы по понедельник),
  • с 12 по 14 июня (3 дня – с субботы по понедельник),
  • с 4 по 7 ноября (4 дня – с четверга по воскресенье).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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