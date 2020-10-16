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Недельный чек россиян в начале октября вырос вслед за расходами

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 5 по 11 октября средний чек вырос и достиг уровня 571 рубля. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 27 рублей.

На минувшей неделе с 5 по 11 октября средний чек вырос. Так, недельный средний чек относительно недели с 28 сентября по 4 октября прибавил 13 рублей (2,3%) и остановился на отметке в 571 рубль.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек также продемонстрировал рост (5% или 27 рублей). Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на прошлой неделе показал падение на 1,4% или 8 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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