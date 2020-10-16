78% россиян работодатели не предоставили необходимую технику для работы из дома

Сервис Работа.ру выяснил, что лишь 5% респондентов отметили, что их руководство перевело на удаленную работу весь штат компании.

14% опрошенных отметили, что в их компаниях дистанционно работают только часть сотрудников. 9% жителей России разрешили самим выбирать, где работать — в офисе или дома. При этом 72% респондентом рассказали, что в их компаниях все продолжают работать в обычном режиме.

Технику для комфортной работы в дистанционном режиме предоставили только 28% жителей России, которые полностью или частично работают удаленно. При этом 72% респондентов отметили, что трудятся на удаленке при помощи своей собственной техники.