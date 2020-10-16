Средний чек россиян сократился в сентябре почти на 4%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, по сравнению с августом средний чек в сентябре отметился падением, потеряв 21 рубль (3,6%). Таким образом, он оказался равен 564 рублям. За год средний чек вырос на 5 рублей или 0,9%.

Средний FMCG-чек также продемонстрировал снижение (20 рублей или 3,5%). За год же он вырос на 24 рубля или 4,4%.

В рамках исследования потребительского поведения исследовательский холдинг «Ромир» изучил покупки россиян и рассчитал индекс среднего значения стоимости общих покупок и покупок FMCG товаров российских потребителей.

В сентябре общий средний чек продолжил негативную динамику последних четырёх месяцев и резко снизился. За месяц его размер сократился на 21 рубль (3,6%), достигнув уровня в 564 рубля. За год размер среднего чека, напротив, вырос: по сравнению с сентябрем 2019 года чек прибавил 5 рублей или 0,9%. Снижение среднего чека против прошлого месяца вызвана сезонным фактором (в августе на средний чек существенно влияют подготовка к школе и отпуска). Против прошлого года средний чек показывает небольшой рост, значительно меньший инфляции.

Средний FMCG-чек, в свою очередь, также сократился за месяц (20 рублей или 3,5%). Годовая динамика оказалась схожа с динамикой общего чека (+4,4% или 24 рубля), но рост против прошлого сентября оказался выше - сказался рост цен на FMCG товары.

Федеральные округа разделились на две группы по динамике среднего FMCG-чека за год: в Центральном, Северо-Западном и Сибирском ФО наблюдается падение против прошлого сентября (-0,2%, -0,7% и -2,6% соответственно). Обратная ситуация наблюдается в Приволжском, Дальневосточном, Южном и Северокавказском ФО, которые отметились ростом на 3,0%, 16,4% и 1,0% соответственно. Приволжский ФО за месяц не изменился. Против прошлого месяца падение наблюдается во всех федеральных округах, за исключением ДВФО (+9,7%).

В более крупных населенных пунктах (города-миллионники) годовой рост чека становится более явным (6,2%). В городах от 500 тысяч до 1 млн жителей мы фиксируем рост FMCG-чека по сравнению с прошлым годом (4,3%), а месячная динамика оказалась нулевой. Небольшие города практически не растут по сравнению с прошлым сентябрем (+0,8%), а в разрезе месяца потеряли 4,7%.

Несмотря на стабильность среднего FMCG-чека в ЦФО, в Москве чек значимо растет по отношению к прошлому году (3,5%). Санкт-Петербург же отметился меньшим ростом в разрезе года (1,2%). По сравнению с августом средний чек в обоих городах сократился (-3,1% и 6,7% соответственно).

Среди каналов современной торговли лидеры годового роста – Супермаркеты (11,3%) и Дискаунтеры (10,0%). Годовые темпы роста среднего чека снижаются во всех каналах, начиная с пика, который был достигнут во время пандемии. И, что вероятнее всего, продолжат снижаться дальше.