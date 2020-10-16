Иркутск попал в список экономически уязвимых к пандемии городов

Эксперты «КБ Стрелка» оценили города России по степени устойчивости бюджетов к пандемии. Столица Прангарья заняла в рейтинге 21 место среди городов с населением до миллиона с показателем уязвимости в 12,3.

Риски для городов-миллионников и крупных городов все же немного ниже, чем риски для городов меньшего размера: в бюджете миллионников и крупных городов высока доля уязвимых к кризису доходов. Однако эти города спасает разнообразная отраслевая структура бизнеса с высокой долей не-сервисной экономики.

Топ-5 наиболее уязвимых крупнейших городов

Омск, Омская область (26,4)

Красноярск, Красноярский край (22,5)

Волгоград, Волгоградская область (16,6)

Нижний Новгород, Нижегородская область (13,9)

Новосибирск, Новосибирская область (10,2)

Топ-5 наименее уязвимых крупнейших городов