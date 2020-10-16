Иркутск попал в список экономически уязвимых к пандемии городов

Эксперты «КБ Стрелка» оценили города России по степени устойчивости бюджетов к пандемии. Столица Прангарья заняла в рейтинге 21 место среди городов с населением до миллиона с показателем уязвимости в 12,3.
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16 октября 2020
Риски для городов-миллионников и крупных городов все же немного ниже, чем риски для городов меньшего размера: в бюджете миллионников и крупных городов высока доля уязвимых к кризису доходов. Однако эти города спасает разнообразная отраслевая структура бизнеса с высокой долей не-сервисной экономики.
Топ-5 наиболее уязвимых крупнейших городов
- Омск, Омская область (26,4)
- Красноярск, Красноярский край (22,5)
- Волгоград, Волгоградская область (16,6)
- Нижний Новгород, Нижегородская область (13,9)
- Новосибирск, Новосибирская область (10,2)
Топ-5 наименее уязвимых крупнейших городов
- Воронеж, Воронежская область (1,0)
- Самара, Самарская область (1,6)
- Ростов-на-Дону, Ростовская область (2,2)
- Казань, Республика Татарстан (3,4)
- Пермь, Пермский край (5,3)