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Иркутск попал в список экономически уязвимых к пандемии городов

Эксперты «КБ Стрелка» оценили города России по степени устойчивости бюджетов к пандемии. Столица Прангарья заняла в рейтинге 21 место среди городов с населением до миллиона с показателем уязвимости в 12,3.

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Риски для городов-миллионников и крупных городов все же немного ниже, чем риски для городов меньшего размера: в бюджете миллионников и крупных городов высока доля уязвимых к кризису доходов. Однако эти города спасает разнообразная отраслевая структура бизнеса с высокой долей не-сервисной экономики.

Топ-5 наиболее уязвимых крупнейших городов

  • Омск, Омская область (26,4)
  • Красноярск, Красноярский край (22,5)
  • Волгоград, Волгоградская область (16,6)
  • Нижний Новгород, Нижегородская область (13,9)
  • Новосибирск, Новосибирская область (10,2)

Топ-5 наименее уязвимых крупнейших городов

  • Воронеж, Воронежская область (1,0)
  • Самара, Самарская область (1,6)
  • Ростов-на-Дону, Ростовская область (2,2)
  • Казань, Республика Татарстан (3,4)
  • Пермь, Пермский край (5,3)

 

 

 

 

 


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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
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