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Игорь Кобзев смягчил часть ограничений для общепита Приангарья из-за коронавируса

Часть ограничений для общепита Приангарья из-за коронавируса смягчена.  Игорь Кобзев внес изменения  в Указ о режиме повышенной готовности регламентирует работу предприятий питания и бытового обслуживания на основании предложений бизнес-сообщества.



Так, объекты общественного питания работают с 8.00 до 23.00, за исключением расположенных в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения. Такие заведения будут работать с 9.00 до 23.00 часов по местному времени.

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Круглосуточно либо в иные часы могут работать заведения, готовящие еду исключительно на вынос без посещения гражданами помещений, а также осуществляющие доставку заказов.

Объекты питания, расположенные в гостиницах, на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, на остановочных пунктах движения железнодорожного транспорта, вдоль дорог федерального, регионального, межмуниципального значения, могут работать круглосуточно либо в любые иные часы. Дальнобойщики Приангарья выступили против ограничений для общепита.

Ранее Байкальская Ассоциация Рестораторов и Отельеров опубликовала открытое письмо губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, в котором выступила против новых ограничений. В письме подчеркивалось, что повторный локдаун бизнес не выдержит.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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