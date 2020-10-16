Бизнес Приагарья обязали установить бактерицидные лампы или рецеркуляторы

Глава Иркутской области Игорь Кобзев внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности регламентирует работу предприятий питания и бытового обслуживания на основании предложений бизнес-сообщества.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны установить бактерицидные лампы или рецеркуляторы воздуха в зонах непосредственного обслуживания клиентов – у кассовых терминалов, прилавков, стоек и т.д.

Дополняется обязанность юрлиц и индивидуальных предпринимателей исключить обслуживание граждан без минимальных средств индивидуальной защиты (медицинских или гигиенических масок и т.п.). При этом предпринимателям рекомендуется создать возможные условия для ношения масок (разъяснять гражданам необходимость их ношения, организовать продажу масок по ценам не выше рыночных, по возможности вручать маски бесплатно отдельным категориям граждан и т.п.).



Кроме того, уточнена формулировка в отношении деятельности СПА-салонов, саун, соляриев. Их деятельность ограничивается, то есть осуществляется при условии соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора. Эти организации будут работать до 23 часов.



Напомним, 12 октября Губернатор Иркутской области подписал новый Указ о режиме повышенной готовности 279-уг в связи с угрозой распространения COVID-19. Поводом стало ухудшение эпидемиологической ситуации на территории региона.