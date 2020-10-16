Владимир Путин подписал три закона о повышении налоговой нагрузки на бизнес

Президент России Владимир Путин вчера подписал три закона о повышении налоговой нагрузки на бизнес. В 3,5 раза увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей удобрений и металлургов. Эта мера, по оценке Минфина, принесет в бюджет 56 млрд руб. в следующем году. Для нефтяных компаний меняется формула налога на добавленный доход, отменяются льготы по НДПИ и экспортной пошлине для сверхвязкой нефти, а также для нефти с истощенных месторождений (выработка ресурсов более 80%). Это, как считает кабмин, принесет 218 млрд руб. дополнительных денег в бюджет.

Для индивидуальных предпринимателей повышаются тарифы на 2022 и 2023 годы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС). На 2021 год Минфин закладывает увеличение сборов в федеральную казну на триллион рублей вместо 17,8 трлн руб. в этом году государство ждет 18,8 трлн руб. Из этой суммы лишь меньше трети -— 6 трлн руб. — обеспечит углеводородная рента, 70% доходов бюджета должен обеспечить несырьевой сектор экономики, для которого государство запланировало новые сборы на сумму 504 млрд руб.

Российский бюджет постепенно перестает быть сырьевым, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Это важнейший фактор стабильности рубля. Цены на нефть вернулись на комфортный уровень. Однако объем выручки по-прежнему слабый из-за действия соглашения ОПЕК +. За третий квартал 2020 года экспорт нефти, газа и нефтепродуктов принес в Россию $28,6 млрд. За три месяца на экспорте нефти экономика заработала $15,3 млрд (-51% год к году), а на экспорте нефтепродуктов — $8,7 млрд (-45%). Сокращение доходов от нефти и газа Россия пытается заместить ростом экспорта золота, продукции сельского хозяйства и т.д.

Существует много разных мер по поддержке экономики, одна из них – снижение налогов. Повышать налоги в период рецессии, с нашей точки зрения, плохая идея. А налог на дивиденды, которые выплачиваются из чистой прибыли компаний, вообще стоит отменить.