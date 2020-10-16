Работы по ликвидации вреда на площадке бывшего «Усольехимпрома» идут с опережением графика

Работы по ликвидации накопленного вреда на промышленной площадке бывшего «Усольехимпрома» идут с опережением графика. Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной рабочей группы по устранению загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском заявила заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.



В совещании принял участие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев доложил, что закончены работы по перезатариванию 16-ти емкостей с опасными химическими отходами. Содержимое цистерн перенесено в безопасную тару для последующей утилизации. 15 из этих емкостей промыты и фрагментированы. В этой части выполнены работы, запланированные как на 2020, так и на 2021 годы.По графику продолжается демонтаж надземной части цеха ртутного электролиза. Эти работы планируется завершить до конца октября, а в ноябре приступить к разбору конструкций подземной части цеха. В этом году по данному объекту также будет выполнена часть работ, предусмотренных на следующий год.На одной из двух скважин рассолопромысла, которые нужно ликвидировать в этом году, уже началась откачка жидкости. По графику идут работы по локализации нефтяной линзы.Все мероприятия проводятся совместными силами Госкорпорации «Росатом», МЧС и Минобороны. Отмечено, что превышений предельно допустимых концентраций химических веществ на промплощадке не зафиксировано.