Минздрав Приангарья возглавит Анна Данилова

Полномочия министра здравоохранения Иркутской области с 16 октября исполняет Анна Данилова. Сегодня Губернатор представил её коллективу и главным врачам медицинских учреждений региона.

Назначение произведено на период проведения проверки в отношении министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой.



Анна Данилова является первым заместителем министра здравоохранения Иркутской области. Ранее она занимала должность главного врача ОГБУЗ "Иркутская районная больница". Окончила Иркутский государственный медицинский институт по специальности "Педиатрия", затем получила второе высшее образование по специальности "Магистр экономики в здравоохранении". Проходила профессиональную переподготовку по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". Имеет высшую квалификационную категорию по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье".Игорь Кобзев заявил, что главной задачей осуществляющей полномочия министра здравоохранения региона является улучшение оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией. Так, сегодня, по распоряжению Губернатора, в регионе начато создание единой информационной платформы.