Рынок погружается в стресс

Пятница завершается для российского фондового рынка продолжением распродаж. Здесь уже нет панической составляющей, однако инвесторы опасаются, что ближайшее будущее их не порадует, считает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

Новость дня - в разрыве договоренностей между банком «Тинькофф» и «Яндексом». Все очень рано сбросили со счетов Олега Тинькова, а между тем, тут стоило быть более дальновидными. Банк намерен далее развиваться по своей траектории и стратегии, и есть уверенность в том, что у него все будет неплохо. Однако конкурентоспособности ему в ближайшее время взять будет неоткуда, и это проблема на фоне гигантского размера конкурентов.

Индекс МосБиржи снизился к 2796 пунктам. За неделю рублевый индикатор потерял 1,2%. В ближайшее время индекс может отступить к 2785 пунктам, если проход через 2800 состоится без проблем. Индекс РТС стабилизировался около 1133 пунктов и может торговаться в диапазоне 1127-1140 пунктов. За неделю валютный индикатор упал на 2,7%.

Естественно, что в списке лидеров сегодняшнего снижения есть и бумаги TCS, и акции «Яндекса». Но продажи тут не носят лавинообразного характера, да и стоит признать, что затишье в новостном потоке в последние дни вполне могло давать сигналы о не самом приятном сюрпризе в перспективе этой сделки.

Доллар США вечером опускается к отметке 77,80 руб., ближайший горизонт колебаний составляет 77,75-78,65 руб. Евро снижается до 91,16 руб., сохраняя за собой диапазон движений в пределах 91-93 руб.