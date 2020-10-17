В Тулуне дома в микрорайоне Угольщиков и школу в Березовой роще строят с отставанием графика

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня,17 октября, провел в Тулуне совещание с мэрами территорий, пострадавших во время прошлогоднего наводнения. Основная тема - исполнение плана-графика по проектированию, капремонту, реконструкции или строительству объектов, пострадавших от паводка.

– Я проехал сегодня по объектам. Есть серьёзные проблемы. Так, школа в Березовой роще, жилые дома в микрорайоне Угольщиков строятся с отставанием графика. Это недопустимо. Люди ждут свое жилье, социальные объекты, а строители не укладываются в сроки. Недобросовестные подрядчики должны быть наказаны. Требую поставить в известность прокуратуру и в еженедельном режиме докладывать о ходе работ мне лично, – обратился Губернатор к главам муниципалитетов.

В настоящее время в соответствии с программой по восстановлению территорий, пострадавших от наводнения, работы выполнены по 116 объектам, на 56 ведутся строительно-монтажные работы. Капремонту подлежало 2598 объектов. На сегодняшний день не выполненными остаются около 20% работ. Капремонт во всех жилых помещениях планируется завершить до 30 ноября 2020 года.