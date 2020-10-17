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В Бурятии за последние сутки зарегистрировано 127 новых случаев коронавируса

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По информации Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 17 октября зарегистрировано 127 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 за последние сутки, всего за период эпидемии - 8747. Из 127 случаев заболевания 104 зарегистрированы в Улан-Удэ: всего – 5 437 (62% от общего числа инфицированных). 

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 1441 пациент, из них 25 детей. Состояние детей удовлетворительное.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1769 коек, занято – 1543, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1441, свободно 226 коек. Занятость коечного фонда составляет 87,2 %.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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