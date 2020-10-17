Банки начали повышать ставки

После летнего снижения ставок по рублевым вкладам некоторые крупные банки в октябре начали повышать доходность депозитов. Так поступили в первой половине месяца или поступят до конца недели три из пяти крупнейших банков по портфелю привлеченных средств населения и еще как минимум пять из первой двадцатки. Банки опасаются оттока вкладов. Многие в России потеряли работу или в зарплате и вынуждены проедать свои сбережения. Плюс вторая волна COVID-19 может вызвать отток частных вкладов по аналоги с весенними событиями, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

Рынок полагает, что повышение ключевой ставки Банка России начнется только в конце следующего года, в третьем квартале 2021 года экономика должна выйти на докризисный уровень. Однако, ускорение инфляции может заставить Банк России это сделать раньше. Индекс мировых цен на продовольствие, который рассчитывает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), растет четыре месяца подряд и за это время прибавил 7,6% в долларах. В рублях же на фоне девальвации его рост превышает 20%, что уже отражается на внутреннем сельхозрынке.

Банк России прогнозирует на конец года инфляцию в диапазоне 3,7-4,2% и выйти за его верхнюю границу она сможет только, если доллар подорожает до 83-85 руб. Мы по-прежнему считаем, что резкое и поспешное снижение ключевой ставки было ошибкой. Мы считаем справедливыми старые таргеты ЦБ: инфляция – 4%, ключевая ставка – 6-7%.