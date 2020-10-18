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В Бурятии за сутки зарегистрировано 139 случаев коронавируса

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По информации Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 18 октября зарегистрировано 139 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 за последние сутки, всего за период эпидемии – 8 886. 139 случаев заболевания 92 зарегистрированы в Улан-Удэ: всего – 5 529 (62% от общего числа инфицированных). 

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 1501 пациент, из них 27 детей. Состояние детей удовлетворительное.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 819 коек, занято – 1 624, в том числе с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1501, свободно 195 коек. Занятость коечного фонда составляет 89,3 %.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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